Москва, 17 марта. Страны Европейского союза признают Крым, потому что их политическими элитами движет эгоизм и сиюминутные интересы, уверен политолог Ростислав Владимирович Ищенко.

Депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт заявил, что единственным условием признания Крыма российским со стороны европейских стран может быть только полная смена политических элит — нынешние антироссийски настроенные страны не пойдут на это. Сам Гердт уверен в легитимности референдума в Крыму. Он также заявил, что для Крыма «обратного пути» нет. Однако эксперт-политолог Ростислав Ищенко настроен более оптимистично и считает, что ничьего вымирания ждать не придется.

«Я думаю, что нам так долго ждать не придется, потому что признание или не признание — это дело каждого отдельно взятого государства. И каждое отдельно взятое государство ориентируется на свои личные эгоистические интересы. А эти интересы очень быстро меняются», — заявил политолог.

В качестве примера быстрого изменения отношения к стране по спорному вопросу политолог привел проблему Китая и Тайваня. До конца 1970-х годов западные страны были склонны дружить скорее с Тайванем, чем с Китаем, однако бурный экономический рост и геополитический потенциал, который было нельзя игнорировать, вынудил США и все страны западного мира в целом пересмотреть мнение по этому вопросу, закрыть посольства в Тайване и переехать в Пекин. Точно такие же сугубо меркантильные соображения уже совсем скоро вынудят Европу признать легитимность воссоединения Крыма с Россией.

«С Крымом будет абсолютно так же, то есть ситуация сейчас в мире очень динамичная, очень быстро меняется, и я не думаю, что придется ждать вымирания нынешних политических элит или даже их серьезной замены, думаю, что еще эти признают Крым российским», — уверен политолог.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило высказывание политолога Ростислава Владимировича Ищенко касательно природы украинского национализма. Эксперт уверен, что националистические идеи — единственное оправдание существования Украины как независимого государства.