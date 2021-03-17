В МИД РФ отреагировали на провокации против российских дипломатов на Украине

Москва, 17 марта. Украинский временный поверенный по делам Украины Василий Прокотило вызван в МИД РФ из-за недавних провокационных акций.

По сообщениям МИД РФ, Прокотило вручили официальную ноту протеста в связи с недавними событиями. Группа неизвестных 16 марта вывесила плакаты, призывающие признать Крым украинским, рядом с местами проживания сотрудников российского посольства. МИД России потребовал провести тщательное расследование этого инцидента.

Ранее стало известно о заявлении президента Украины Владимира Зеленского по Крыму. Он рассказал, что его страна никогда не откажется от полуострова.