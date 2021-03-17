Черноморский флот следит за действиями испанского эсминца в Черном море

Симферополь, 17 марта. Испанский эсминец Méndez Núñez зашел в акваторию Черного моря. Иностранный корабль взяли на сопровождение дежурные силы Черноморского флота.

О визите иностранного корабля сообщили прессе представители Национального центра управления обороной при Минобороны РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата Méndez Núñez ВМС Испании, зашедшего в акваторию Черного моря 17 марта», — указали в центре.

Неделей ранее в акваторию Черного моря прибыл испанский корабль — «Кристобаль Колон» ВМС Испании. Это не первый визит боевых кораблей стран НАТО в регион, в январе здесь несколько недель находились два американских корабля USS Porter и USS Donald Cook.

Накануне постоянная противоминная группировка НАТО провела учения с группой военно-морских сил ВС Украины. В ходе учений отрабатывалось взаимодействие между экипажами кораблей ВМС Украины с ВМС Румынии, Турции и Королевских ВМС Испании.