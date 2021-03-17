Лавров сообщил о своем состоянии после перенесенного коронавируса

Москва, 17 марта. Максимальное количество антител к коронавирусу зафиксировали в организме главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом министр сообщил в ходе встречи с израильским коллегой Габи Ашкенази.

Лавров переболел коронавирусной инфекцией еще в январе 2021 года. Заболевание у министра протекало в легкой форме. По словам политика, специальные тесты выявили в его организме максимальное количество антител к COVID-19.

Всего 4,3 млн жителей России переболели коронавирусом. Отечественные врачи вылечили от заболевания более четырех млн пациентов. Массовая вакцинация от COVID-19 началась в начале 2021 года. Процедура доступна всем желающим россиянам без медицинских противопоказаний.