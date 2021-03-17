Рейс в Москву задержали в Магнитогорске из-за поломки SuperJet-100

Челябинск, 17 марта. Вылет самолета в столицу был задержан на шесть часов. Экипаж в процессе эксплуатации выявил неисправность двигателя, сообщает источник ФАН.

Воздушное судно авиакомпании «Россия» прилетело в аэропорт Магнитогорска в 4 утра. В 6:15 он должен был вылететь обратно, но этого не произошло из-за технической причины.

Для выполнения рейса из Москвы было решено направить резервное воздушное судно. Вылет назначили после 12:00 по местному времени.

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, вылетевший из Уфы в Самару, ранее вынужденно приземлился в столице Башкирии из-за неубранного шасси. На борту лайнера находились 62 человека.