Иран начал использование усовершенствованных центрифуг для обогащения урана

Иран начал обогащение урана с применением усовершенствованных центрифуг IR-4. Оборудование было введено в эксплуатацию на подземном заводе в Нетензе, сообщается в последнем отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Выдержки из документа опубликовало издание Reuters. В нем говорится, что для обогащения урановой руды иранцы стали использовать каскад новых машин. Инспекторы МАГАТЭ отмечают, что по состоянию на 15 марта 2021 года Иран использует 5060 центрифуг IR-1 (в 30 каскадах), 522 агрегата IR-2m (в трех каскадах) и 174 IR-4 (в одном каскаде).

Иран начал обогащать уран при помощи улучшенных центрифуг, сообщило агентство Reuters:https://t.co/uF0Ql5Xl7i pic.twitter.com/z3XeYxa3tN — ТАСС (@tass_agency) March 16, 2021

Все они применяются для обогащения урана до 5%. В ближайшее время Тегеран намерен установить еще один каскад усовершенствованных центрифуг IR-4 и существенно нарастить объемы производства.

В то же время на другом ядерном объекте в Фордо вещество обогащается уже до 20%.

Ранее ядерная программа Ирана ограничивалась в соответствии с условиями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Тогда западные страны взяли на себя обязательства снять антииранские санкции в обмен на прекращение Ираном ядерной программы. Однако в 2018 году американский президент Дональд Трамп заявил о выходе США из сделки в одностороннем порядке. Затем он ввел новые экономические ограничения против Тегерана.

Реакцией Тегерана на это стало поэтапное прекращение своих обязательств по СВПД. Ядерная сделка была фактически заморожена, а на иранских предприятиях началось обогащение урановой руды до показателей, при которых вещество становится пригодным для создания ядерного оружия.

В опубликованном в первых числах марта 2021 года отчете МАГАТЭ отмечается, что с 23 февраля Тегеран изменил политику доступа к ядерным объектам инспекторов агентства.

Изначально иранские власти рассчитывали полностью закрыть свои объекты ядерной промышленности для посторонних. Однако по итогу переговоров, инспекторы МАГАТЭ все же сохранили возможность посещения предприятий, но только на протяжении ближайших трех месяцев. Кроме того, инспекции больше не могут быть спонтанными — их проведение должно согласовываться с иранской стороной.

«Доступа будет меньше, давайте посмотрим правде в глаза. Но мы все же сможем продолжать работу по мониторингу», — прокомментировал новое соглашение директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Пока обозначенный срок не истек, неясно, пролонгируют ли иранские власти этот договор.

После инаугурации американский президент Джо Байден выражал намерения вернуться к ядерной сделке и возобновить переговоры с Ираном.

Позиция иранского руководства в данном случае однозначна. От Вашингтона требуют конкретных действий, а именно снятия санкций, что было прописано в условиях СВПД. Поскольку американская сторона первой вышла из соглашения, то первой должна к нему и вернуться, считают в Иране.

Администрация Байдена тоже не хочет сдавать позиций и прежде всего требует от иранцев выполнения их части соглашения СВПД. На фоне этих разногласий американский президент недавно подписал документ, продлевающий действие санкций.

Не исключено, что наращивание объемов обогащения урана является попыткой Тегерана подтолкнуть американцев дипломатические процессы по возвращению к ядерной сделке. Впрочем, эти действия могут иметь непредсказуемые последствия: вместо устранения санкций и начала переговорного процесса Вашингтон способен перейти к политике увеличения сдавления, преимущественного санкционного. А новое военно-политическое обострение вряд ли поможет стабилизировать обстановку в ближневосточном регионе.