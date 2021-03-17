Харитонов призвал вернуть жителям Дальнего Востока и Арктики комсомольский задор

Москва, 17 марта. За девять лет российским властям не удалось остановить отток населения с Дальнего Востока и Арктики и добиться опережающего социального развития этих регионов. Об этом ФАН сказал глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

«Главная задача по развитию дальневосточных регионов далека от решения. Мы почти за девять лет не смогли остановить отток населения с Дальнего Востока и Арктики. Нам не удалось добиться опережающего социального развития региона, его опережающего финансирования, — сказал он. — Десять из одиннадцати дальневосточных регионов имеют уровень бюджетной обеспеченности ниже среднероссийской, даже с учетом всех дотаций».

Депутат убежден, что законодательной и исполнительной власти совместными усилиями предстоит найти решения проблем развития Дальнего Востока и Арктики. Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее дал поручение по завершению подготовки и утверждению единого плана по развитию Арктики в месячный срок.

«10 марта президент отметил, что не надо строить планов громадье, не понимая, что происходит в реальной жизни. А в жизни — рост цен на сельскохозяйственную продукцию, продукты питания. За последний год выросла и стоимость жилья», — сказал Харитонов.

По его словам, для решения задачи по развитию дальневосточных и арктических регионов необходимо вернуть людям «комсомольский задор» и не только остановить отток населения, но и привлечь к освоению этих территорий трудоспособных граждан России.

При этом парламентарий отметил, что профильный комитет Госдумы и Минвостокразвития РФ выработали достаточно тесные формы сотрудничества, а за прошедшие годы для развития Дальнего Востока сделано немало. Реализуется комплекс мер по ускорению экономики, созданы территории опережающего развития, заработал режим «Свободный порт Владивосток» и программа «Дальневосточный гектар», которая получает продолжение и в Арктике. Пользуется спросом льготная ипотека для дальневосточников и субсидированные авиаперевозки.

Добавим, что в среду глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе рабочей встречи с членами комитета рассказал о первых итогах работы на новом посту в течение четырех месяцев с момента назначения. В частности, он кратко сообщил о создании единой авиакомпании, отметив, что основной посыл в том, чтобы внутри Дальнего Востока летать было быстрее и дешевле.

Ранее Николай Харитонов рассказал, почему он считает, что основа развития Дальнего Востока — сельское хозяйство.