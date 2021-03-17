Украинский завод «Южмаш» продолжает закупать алюминий в РФ для американской ракеты

Киев, 17 марта. Украина заключила контракт на закупку российского алюминия и намерена использовать материал для постройки американской ракеты. Об этом информирует «Украина.ру».

Недавно ПО «Южный машиностроительный завод им. Макарова» в Днепропетровске заключил договор о поставке 75 тонн алюминия на 146,7 миллиона гривен (369,8 миллиона рублей) с российской компанией «Металл-Комплект Днепр».

Данный металл используется заводом для возведения конструкции первой ступени американской ракеты-носителя «Антарес», в создании которой он принимает участие.

По словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, Украине давно пора перестать мыслить категориями, что она что-то кому-то должна и начать думать о собственном благополучии, используя интересы других стран для достижения своих целей. К примеру, есть вариант воспользоваться Россией, Турцией, США, Европейским союзом, Турцией, Китаем и Индией как источником вооружения, денег и рынком сбыта.

Ранее стало известно, что «Газпром» готов максимально нарастить поставки газа в Европу через Украину.