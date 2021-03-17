Облившая сына бензином мать из Курска высмеивала правительство

Железногорск, 17 марта. Женщина, по вине которой погиб ребенок, осуждала власти. На ее страницах в социальных сетях были опубликованы высмеивающие действия правительства ролики.

В ее социальных сетях было обнаружено множество видео соответствующей тематики. Также она называет главными в жизни семью и детей.

Скандал между жительницей Курска и ее сыном закончился преступлением. Женщина в ходе конфликта вывела своего девятилетнего сына на улицу, облила бензином и подожгла. Опомнившись, она попыталась потушить пламя и вызвала скорую. Ребенок с серьезными ожогами был госпитализирован, но позже скончался. Возбуждено уголовное дело.

Облившая сына бензином жительница Курска оказалась злостной должницей, сообщал ФАН. Она не раз попадала в поле зрения судебных приставов.