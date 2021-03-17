Манижа высмеяла хейтеров за критику ее участия в Евровидении

Москва, 17 марта. Певица Манижа Сангин после критики в своей адрес записала ироничное видео, адресованное хейтерам.

Видео под названием «Может ли это… представлять Россию на Евровидении» опубликовано на YouTube-канале артистки. Манижа в образе ведущей поговорила с «экспертом» о причинах такого негативного отношения к ней. На некоторых кадрах были показаны скриншоты с комментариями пользователей, которые высказываются о ее национальности.

«Манижа не просто не русская, она вообще не человек. Манижа — это соль!» — сказал «эксперт».

В конце ролика Манижа анонсировала выпуск «расследования» о том, сколько она якобы заплатила петербургской группе Little Big за отказ от участия в Евровидении. Звезда откровенно высмеяла хейтеров за их потуги обвинить ее в нечестной победе на национальном отборе.

Российская певица таджикского происхождения победила по итогам зрительского голосования. Хейтеры, в числе которых были многие коллеги Манижи, сочли, что артистка не достойна представлять Россию с песней Russian woman.

Ранее Манижа рассказала, что столкнулась с травлей из-за цвета кожи еще в детстве. Вокалистка не ожидала, что аналогичная ситуация повторится после премьеры ее песни для Евровидения. Однако негатив вызвал у звезды настоящий шок.