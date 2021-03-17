Ученые нашли 55 новых химических веществ в организме человека

Москва, 17 марта. Товары широкого потребления способны заразить организм человека неизвестными ранее химическими соединениями.

Такой вывод на основании проведенных исследований сделали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Во время эксперимента они обнаружили в организмах беременных женщин около 109 химических соединений, 55 из которых ранее не были выявлены у человека.

Вещества находились как в крови матерей, так и в организме детей. Данные соединения попадают в организм ребенка через плаценту, уверены исследователи.

«Мы применили масс-спектрометр высокого разрешения для обнаружения соединений, которые не встречались в человеческом организме. Это пластификаторы из косметики, пестициды, антипирены, соединения ПФАС, и так далее», — заявил Трейси Дж.Вудрафф, профессор акушерства, гинекологии и репродуктивных наук.

Ученым только предстоит выяснить, какое именно влияние данные вещества оказывают на человека. Однако уже сейчас можно утверждать, что они могут существовать в организме и передаваться от поколения к поколению. Не так давно ученые из США и Великобритании предложили новый сценарий зарождения жизни на Земле. По их мнению к этому причастна молния.