Волгоградец убил знакомого в ходе спора о форме нарезки сала

Волгоград, 17 марта. Мужчина зарезал товарища кухонным ножом в пылу дискуссии о правильной нарезке свиного сала. «Победитель» спора взят под стражу, возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что 43-летний житель города Котельниково Волгоградской области пришел к своему 38-летнему товарищу в гости на ужин. По словам задержанного, разгорелся бытовой конфликт о способе нарезки сала.

Придя в ярость, он нанес ножом, которым только что разделывал кусочек сала, проникающие удары в грудь своему оппоненту. От полученных травм гость скончался на месте, сообщает СУ СК России по Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Задержанный свою вину признал и раскаялся. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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