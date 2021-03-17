«Безумный поступок»: психологи назвали причины поджога матерью ребенка под Курском

Для женщины, которая подожгла своего ребенка в Курской области, материальные блага вышли на первый план. Об этом в комментарии ФАН рассказала психолог Наталья Малышева.

Мать сожгла ребенка

Врачам не удалось спасти восьмилетнего мальчика, который скончался от сильных ожогов. К его гибели, по версии следствия, причастна мать. О трагическом известии рассказали региональные власти.

В областную больницу в тяжелом состоянии поступил восьмилетний ребенок. В медучреждение его привезла скорая, которую вызвала мать пострадавшего.

Установлено, что жительница Железногорска поссорилась с малышом из-за испорченного дивана. Она облила мальчика бензином и подожгла. Осознание страшного поступка пришло к ней после того, как она увидела горящего сына. Мать ребенка сразу же стала тушить огонь.

Материальные блага

Психолог Наталья Малышева выразила мнение, что в наше время происходит обесценивание жизни человека. Мебель, машины, одежда, телефоны выступают на первый план, а ценность материнства, семьи и жизни уступают им.

«Все чаще в сводках можно наблюдать, как избили, убили за новенький телефон. И в данном случае произошло то же самое. Оправдания этой жуткой истории нет и быть не может. Пытаться понять действия матери, которая убила собственного ребенка? Зачем? И так же ясно: для нее материальные блага вышли на первый план. Смысл жизни переключился на бытовые потребности и комфорт. Вполне естественно, что мы услышим: «Убивать не планировала, хотела проучить». Многие готовы работать из последних сил, обеспечивая комфорт и уют, забывая о собственных детях», — пояснила Наталья Малышева.

Дети же, по ее слова, вынуждены привлекать внимание взрослых, в том числе и как этот мальчик, портя мебель.

«Но мать не стала разбираться, почему он это делает, решила сразу наказать и проучить. Я призываю родителей разговаривать с детьми. Если ребенок рисует на обоях, царапает мебель или еще что-то вытворяет, скорее всего, он вам пытается что-то показать и доказать. Учитесь читать действия своих детей», — добавила она.

Психолог Надежда Акимова предположила, что у матери и даже самого ребенка, возможно, были психические расстройства.

«Сейчас весна. Обострение у людей с нарушением психики. Вспышка агрессии на непослушание ребенка и, соответственно, неадекватные действия со стороны матери привели к этому безумному поступку и трагической смерти», — заключила Надежда Акимова.

В Петербурге по недосмотру матери едва не погиб малыш. Женщина оставила полуторагодовалого ребенка одного в ванной, ранее писал ФАН.