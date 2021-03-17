Команды РПЛ почтят минутой молчания память вице-чемпиона Европы Шикунова

Москва, 17 марта. Все матчи 23-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания в память о серебряном призере первенства Европы в составе сборной СССР Юрии Шикунове.

Пресс-служба Российской Премьер-лиги (РПЛ) в Telegram-канале сообщила, что матчи 23-го тура начнутся с минуты молчания о бывшем футболисте сборной СССР Юрии Шикунове. Серебряный призер чемпионата Европы 1964 года скончался 15 марта в 82-летнем возрасте.

Шикунов выступал за ростовские клубы СКА и «Ростсельмаш», а также таганрогское «Торпедо». Он дважды входит в список 33 лучших игроков СССР. Очередной тур чемпионата России по футболу начнется 17 марта.