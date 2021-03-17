Песков прокомментировал доклад США о российском «вмешательстве» в выборы

Москва, 17 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков негативно оценил доклад американской разведки о «вмешательстве» в выборы в США.

По его словам, подобные некачественные материалы используются, чтобы поднять вопрос о новых антироссийских ограничительных мерах. Песков добавил, что Москва учитывает все сценарии развития ситуации и примет все необходимые меры.

Стоит отметить, что США долгое время тиражируют тему российского «вмешательства». В 2017 было организовано расследование, однако оно провалило из-за отсутствия доказательств.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о взаимодействии между Россией и Турцией по ситуации в Сирии.