Песков: Правительство РФ держит ситуацию с ценами на топливо под контролем

Москва, 17 марта. Ситуация с топливными ценами находится под контролем российского правительства. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что после предыдущего роста цен на топливо, в том числе в 2018 году, был разработан специальный демпферный механизм, призванный смягчать воздействие факторов, связанных с мировой конъюнктурой цен на нефть. По словам Пескова, эти меры не позволят резко меняться ценам на топливо.

«Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы и они не позволят резко меняться ценам на топливо», — заявил пресс-секретарь президента России.

Накануне Счетная палата в отчете по итогам 2020 года назвала риски роста цен на топливо одной из «укрупненных проблем» аудита в ушедшем году. По мнению аудиторов, эти риски могут повториться.

Власти скорректируют механизм формирования цен на дизельное топливо и бензин с 1 мая 2021 года. Об этом известил вице-премьер Александр Новак.