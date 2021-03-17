Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Адыгее. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ предотвратила теракт в Адыгее Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), который готовил теракт в местах массового скопления людей в Адыгее. У выходца из Центральной Азии нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, а также карту Майкопа с объектами предполагаемых террористических атак. В гаджетах подозреваемого содержалось «значительное количество террористического контента». У самого задержанного обнаружили поддельные миграционные документы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России (приготовление к террористическому акту).

Сенатор Константин Косачев избран вице-спикером Совфеда Совфед на пленарном заседании принял решил избрать главу комитета по международным делам Константина Косачева вице-спикером верхней палаты вместо Ильяса Умаханова. Решение о назначении Косачева было принято сенаторами единогласно. Ранее Косачев подтвердил, что может занять должность вице-спикера вместо Умаханова. Он также отметил, что на пост главы комитета может быть избран сенатор Григорий Карасин. Напомним, Косачев возглавлял комитет верхней палаты парламента свыше шести лет — с 25 декабря 2014 года. Карасин, занимающий должность первого заместителя председателя комитета по науке, образованию и культуре, до прихода в Совфед находился на должности замглавы МИД России.

В России зафиксировали 8998 новых случаев COVID-19 В России за минувшие сутки зафиксировали 8998 новых случаев COVID-19 — это минимум с 1 октября прошлого года. Об этом сообщил оперативный штаб. За последние 24 часа выздоровели 10 755 пациентов, скончались 427 человек. Наибольшее число случаев заболевания зарегистрировали в Москве (1201), Санкт-Петербурге (927) и Подмосковье (436). Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность, что люди, переболевшие распространенными на территории России мутациями COVID-19, а также сделавшие прививку, не заразятся британским штаммом. В свою очередь член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что новые мутации коронавируса не влияют на тяжесть течения заболевания ни у детей, ни у взрослых.