Официальное опровержение Первого канала съемок Собчак для «Док-Ток». Колонка Вадима Манукяна

Ряд СМИ распространили слухи о том, что Ксения Собчак приехала со съемочной группой Первого канала снимать в Скопин интервью с Виктором Моховым. Эксперт комиссии ОП РФ по СМИ, блогер Вадим Манукян связался с пресс-службой Первого канала и получил официальное опровержение этой информации.

В ряде СМИ появились слухи о том, что Ксения Собчак приехала в Скопин и в местном ресторане встретилась с Виктором Моховым для съемок передачи «Док-Ток» для Первого канала.

Во-первых, сама Ксения Собчак через свой Telegram-канал уже официально опровергла, что была в ресторане с Моховым. Она рассказала о том, что встречалась там со следователем Плоткиным.

А во-вторых, я связался с пресс-службой Первого канала для того, чтобы узнать — а действительно ли у канала есть планы снимать историю с Виктором Моховым для передачи «Док-Ток». И я получил ответ:

«Мы официально это опровергаем», — сообщила пресс-служба Первого канала.

В последнее время с фактчекингом у многих СМИ возникают проблемы, и это очень прискорбно. Многие почему-то забыли о том, что у Ксении Собчак есть, кроме эфиров на Первом канале, собственный YouTube-канал. А уж если она действительно выпустит интервью с Виктором Моховым для своего личного ресурса, то это останется на ее совести. Главное — что этого не будет на федеральном ТВ.