Совфед одобрил закон о штрафах за продажу гаджетов без российского софта

Москва, 17 марта. Члены Совета Федерации проголосовали за принятие нового закона, предполагающего штрафы за продажу компьютеров, смартфонов и других гаджетов без российского софта.

Закон вступит в силу с 1 июля. С 1 апреля в России вводится правило обязательной предустановки российского софта на стационарные компьютеры, ноутбуки, смартфоны, антивирусное программное обеспечение, социальные сети и другие умные гаджеты. Имеется в виду техника, продаваемая на территории России.

Сенаторы одобрили закон об ответственности за нарушение этой нормы. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 200 тысяч рублей.