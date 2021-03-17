Прервавшая молчание дочь Кати Огонек публично обвинила отца Левана Кояву в смерти матери

Москва, 17 марта. Дочь популярной певицы Кати Огонек Валерия прервала молчание и рассказала в студии «Прямого эфира» шокирующую правду о смерти родительницы.

Артистка состояла в отношениях с бывшим боксером и продюсером Леваном Коявой. В 2001 году у них родилась дочь Валерия. Спустя шесть лет королева русского шансона умерла.

Певица скончалась от отека легких и острой сердечной недостаточности. Поклонники исполнительницы не поверили в причину смерти. Родные и фанаты певицы считали, что Катя Огонек умерла не своей смертью.

В начале февраля ушел из жизни муж певицы, которого родные обвиняют в краже многомиллионного состояния артистки. Дочь Огонек считает, что отец причастен к смерти звездной матери.

Девушка и мать Кати Огонек не высказывались о гибели исполнительницы 13 лет, но сейчас решили прервать молчание и раскрыть правду о смерти звезды шансона.

«Посмотрев на все это со стороны и узнав правду от людей, которым я верю и доверяю, мне надоело. Цирроз печени? Извините, она пила так же, как и все. Отек легких. А отек легких от чего еще может возникнуть? Любой патологоанатом вам скажет, что может возникнуть от отравления наркотическими веществами — это одна из причин. И мы не знаем, что ей кололи, в этом проблема. И мой отец тоже с перевязанной ногой ходил, и он тоже мог ходить под этими уколами», — сказала Валерия.

Валерия призналась, что спустя годы после трагедии так и не смогла оправиться. Девушка добавила, что самые яркие воспоминания о родительнице связаны с ее возвращением с гастролей.