Тело сбежавшей из дома без верхней одежды 12-летней школьницы найдено в Орехово-Зуево

Орехово-Зуево, 17 марта. Правоохранители пытаются разобраться в причинах смерти 12-летней школьницы. Как стало известно ФАН, девушку нашли в бессознательном состоянии возле дома. Через некоторое время девочка скончалась в больнице.

16 марта в дежурную часть полиции УМВД России по городу Орехово-Зуево поступила телефонограмма из местного медицинского учреждения о том, что в 20:30 возле одного из домов по улице Иванова найдена неизвестная девушка в бессознательном состоянии и без верхней одежды. Врачи поставили предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, кома неясной теологии. Школьница скончалась в больнице примерно через час после госпитализации.

«По данному факту прокуратурой Московской области организована проверка. В ходе ее проведения будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего», — рассказала ФАН руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Правоохранители выяснили, что ребенок воспитывался в многодетной семье, в школе к ней особых замечаний не было.

«В тот день ученица, как обычно, пришла из школы, — рассказал ФАН источник в полиции. — В это время ее отчим, который, как и родительница, работает в Московском метрополитене, повез супругу на железнодорожную станцию. Ей было нужно ехать на ночное дежурство. Дочь оставили на попечение сестры и заставили делать уроки. В последнее время она стала часто получать двойки».

Однако девочка не стала слушаться сестру. Она, пока та занималась своими делами, сбежала из дома.

«Мать ученицы после этого позвонила отцу, и мужчина самостоятельно стал искать падчерицу. Поиски не увенчались успехом, и метрополитеновец отправился в отдел полиции», — дополнил источник.

В полиции он узнал о травмировании девушки, сразу же позвонил супруге и отправился в больницу.

«Нашлась женщина, которая видела, как девочка поднялась на лестничную клетку. Когда она шла обратно из магазина, то обратила внимание, что ребенка нет, а на ступеньках лежит ее верхняя одежда. Она позвонила по этому поводу в полицию. Вообще, у школьницы в последнее время были натянутые отношения с родителями из-за того, что она стала хуже учиться в школе», — резюмировал источник.

Сейчас оперативники пытаются понять, носила ли смерть ребенка криминальный характер.