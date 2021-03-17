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Облившая сына бензином жительница Курска оказалась злостной должницей

Облившая сына бензином жительница Курска оказалась злостной должницей

Железногорск, 17 марта. Мать, которая убила своего сына, не платила за коммунальные платежи. Она имела долги в сумме более 50 тыс. рублей.

Как стало известно ФАН, женщина имела серьезные долги и не платила за газ, тепло и электричество, в связи с чем не раз попадала в поле зрения судебных приставов. Известно, что на нее дважды заводили исполнительное производство из-за неуплаты долгов на 8 тыс. рублей и на 50 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что 31-летняя женщина поссорилась с сыном, после чего вывела его на улицу, облила бензином и подожгла. Когда она поняла, что совершила, то стала тушить пламя и вызвала скорую. Пострадавший был госпитализирован с сильными ожогами. Его прооперировали, но позже девятилетний мальчик скончался в больнице.

Подозреваемая в убийстве сына жительница Курской области имела хорошую репутацию, сообщал ФАН.

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