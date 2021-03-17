Облившая сына бензином жительница Курска оказалась злостной должницей

Железногорск, 17 марта. Мать, которая убила своего сына, не платила за коммунальные платежи. Она имела долги в сумме более 50 тыс. рублей.

Как стало известно ФАН, женщина имела серьезные долги и не платила за газ, тепло и электричество, в связи с чем не раз попадала в поле зрения судебных приставов. Известно, что на нее дважды заводили исполнительное производство из-за неуплаты долгов на 8 тыс. рублей и на 50 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что 31-летняя женщина поссорилась с сыном, после чего вывела его на улицу, облила бензином и подожгла. Когда она поняла, что совершила, то стала тушить пламя и вызвала скорую. Пострадавший был госпитализирован с сильными ожогами. Его прооперировали, но позже девятилетний мальчик скончался в больнице.

Подозреваемая в убийстве сына жительница Курской области имела хорошую репутацию, сообщал ФАН.