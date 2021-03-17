Данельян: США принимают решения не по закону, а на основании тезиса «я сильный»

Москва, 17 марта. Вашингтон разрушает международную правовую систему, вводя безосновательные санкции. Такое мнение выразил член Международно-правового совета при МИД РФ Андрей Данельян.

По его словам, если все страны начнут принимать решения о санкциях по такому же принципу, что и США, то международная правовая система окончательно разрушится.

«Если сегодня президент США решает, что он хочет внести санкции, он их внесет. Решения давно не принимаются не на основе закона, а на основе того, что «я сильный»», — сказал Андрей Данельян.

Он напомнил, что Будапештская конвенция о кибербезопасности фактически разрешает правоохранителям вмешиваться во внутренние дела других стран.

Ранее американский политолог заявил, что санкции США против РФ являются продолжением русофобской политики. По его мнению, Вашингтон так действует во всем мире, потому что пытается вернуть себе позицию глобального гегемона.