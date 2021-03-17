Эксперт оценил перспективы сторожевого корабля «Ладный» после ремонта

Севастополь, 17 марта. Военный историк Дмитрий Болтенков дал позитивную оценку перспективам сторожевого корабля «Ладный» проекта 1135 после завершения пятилетнего ремонта.

Сторожевой корабль, несмотря на его серьезный возраст, после прохождения ремонта является хорошей боевой единицей с перспективой на многие годы.

««Ладный» послужил еще в ВМФ Советского Союза и уже тогда хорошо себя зарекомендовал. Он может эффективно выполнять задачи и в Черном, и в Средиземном морях. Еще на стадии проектирования в корабль был заложен большой потенциал, что позволяет ему нести службу и в 2020-е годы», — заявил Болтенков.

На сегодняшний день «Ладный» готов к ходовым испытаниям, которые намечены на весну. После них будет выполнен ряд курсовых задач — упражнения по боевой подготовке, благодаря которым личный экипаж освоит навыки управления кораблем.

После всех испытаний «Ладный» будет введен в состав 30-й дивизии надводных кораблей, базирующихся в Севастополе.

Ранее отдел информационного обеспечения Черноморского флота сообщил о ротации малых ракетных кораблей в Средиземном море.