Манижа ответила хейтерам ироничным видео о поездке на Евровидение

Москва, 17 марта. Певица Манижа, уставшая от хейта в соцсетях, записала ироничное видео о поездке на Евровидение. Запись доступна на YouTube.

Волна негатива в адрес артистки пришла, когда стали известны результаты национального отбора на международный песенный конкурс. Некоторые были недовольны, что Манижа будет представлять Россию на Евровидении.

Певица решила не игнорировать хейт, а ответить юмором. Девушка представила видео «Может ли это… представлять Россию на Евровидении», в котором предстала в образе ведущей. Она разговаривала с экспертом, чтобы тот определил, кто такая Манижа на самом деле. На экране появлялись комментарии недоброжелателей, которые высказывались о национальности исполнительницы.

«Проникнув к Маниже домой, мы украли ее скелет, пока она спала, а лабораторные исследования костей показали, что Манижа не просто не русская, она вообще не человек. Манижа — это соль!» — сказал эксперт.

Песенный конкурс пройдет в мае в Роттердаме. В прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятия пришлось отменить. В 2020 году Россию должна была представить рэйв-группа из Петербурга Little Big.