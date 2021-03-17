Судебные приставы в Дагестане проводят подворовые обходы в поисках должников

Махачкала, 17 марта. Судебные приставы в Дагестане начали проводить подворовые обходы для выявления злостных неплательщиков по штрафам, сообщили ФАН в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Соответствующие мероприятия уже проходят на юге республики.

В ведомстве пояснили, что для этого используется аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». Он позволяет по номерному знаку автомобиля определить, имеет ли долги его владелец.

«Комплекс позволяет в автоматическом режиме на основе технологии распознавания регистрационных знаков транспортных средств проверять номера автомашин в совокупности с данными об их владельцах по базе данных должников службы судебных приставов. Если установлено, что владелец машины имеет задолженность, система сигнализирует об этом и выводит данные должника на экран монитора», — рассказали в управлении ФССП.

«Дорожный пристав» активно применяется на дорогах республики, где проводятся рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками автоинспекции и налоговых органов. Однако служба судебных приставов в настоящее время углубляет эту практику — сотрудники ведомства выявляют должников во дворах жилых домов. В этом случае водителю также предлагают погасить накопившуюся задолженность. В случае отказа, на автомобиль может быть наложен арест, пояснили в ведомстве.

Там уточнили, что пока такая работа ведется в южной части Дагестана. Эту практику планируется распространить на всю республику.

«С начала года подобным способом действуют судебные приставы в городах Дербент, Дагестанские Огни и в Дербентском районе. Этот способ поиска должников уже доказал свою эффективность в Буйнакске. Принято решение о проведении аналогичных мероприятий на территории всей республики с целью выявления должников, уклоняющихся от уплаты долгов в добровольном порядке», — отметили в региональном управлении ФССП.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане за неуплату алиментов тюремные сроки получили шесть жителей республики. Им было назначено наказание сроком от трех месяцев до полугода.