Актриса Анна Хилькевич перенесла вторую операцию на груди

Москва, 17 марта. Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич честно призналась поклонникам, что ей сделали повторную маммопластику.

Актриса опубликовала в Instagram фото из больницы. Она рассказала, что первый раз делала операцию по увеличению груди около десяти лет назад. После рождения двух дочерей Хилькевич потребовалась коррекция. По словам звезды, она должна была лечь в клинику еще в феврале, но маммопластику отложили из-за ее болезни.

«Это было так мучительно», — написала Анна.

Артистка добавила, что легла под нож хирурга из-за своей безответственности. Она носила тугое белье и активно тренировалась со штангой, что спровоцировало разрастание фиброзной ткани в груди.

Хилькевич заверила поклонников, что сейчас с ней все хорошо, она отходит от операции, пишут «Культуромания». Поклонники пожелали звезде «Универа» скорейшего выздоровления.

«Ох, а пластические хирурги говорят, что такая грудь на всю жизнь. И зачем людей обманывать?» — возмутилась подписчица. «Вы очень красивая и так. Начиталась ваших постов про грудь и уже передумала делать. Наверное не стоит», — призналась еще одна поклонница.

Ранее сообщалось, что Хилькевич спровоцировала слухи о третьей беременности. Поклонники заметили, что у звезды округлился живот. При этом сама актриса неоднократно заявляла, что не против родить еще одну девочку — подружку своим двум дочерям Марии и Арианне.