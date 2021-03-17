Барщевский выступил за пересмотр понятия «преступление против РФ»

Москва, 17 марта. Формулировка «преступление против Российской Федерации» — слишком расплывчатая, считает полномочный представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.

Нужно создать рабочую площадку и посмотреть, что можно сделать со статьей 12 Уголовного кодекса РФ, каким образом ее пересмотреть, заявил юрист во время дискуссии на круглом столе по вопросам экстерриториального правоприменения.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, также участвующий в онлайн-конференции, отметил, что у каждого гражданина должно быть право в случае трансграничных и международных дел подать иск по месту своей регистрации и проживания.

В Госдуму ранее внесли законопроект о расширении списка иноагентов и включении в него физических лиц, занимающихся политикой и получающих иностранное финансирование.