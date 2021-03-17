Полицейский помог доставить документы в больницу Новосибирска для срочной операции

Новосибирск, 17 марта. Капитан полиции Игорь Никитин помог жительнице Новосибирска оперативно доставить документы в больницу, необходимые, чтобы прооперировать ее родственницу.

Женщина обратилась к полицейскому, дежурившему в районе разъезда «Иня» в Первомайском районе Новосибирска. Она объяснила, что ее родственница лежит в больнице. Чтобы ей сделали операцию, необходимо доставить в медучреждение пакет документов. Инспектор ДПС вошел в положение женщины и организовал для нее свободный проезд по городским пробкам.

«Автоинспектор сообщил о нештатной ситуации руководству и оперативно, используя специальные световые и звуковые сигналы, сопроводил автомобиль женщины до областной клинической больницы», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Медики успешно провели пациентке операцию. Родственница больной написала в новосибирскую госавтоинспекцию обращение с благодарностью в адрес Игоря Никитина. Она отметила отзывчивость и неравнодушие сотрудника правоохранительных органов.

В Тамбове инспекторы ДПС помогли туристам, заблудившимся в лесу. Сотрудники правоохранительных органов предложили молодым людям чай и сопроводили их до города. Убедившись, что туристам больше не требуется помощь, инспекторы вернулись на маршрут патрулирования.