Песков оценил действия Роскомнадзора в отношении Twitter

Москва, 17 марта. Роскомнадзор замедляет работу соцсети Twitter на территории России согласно законодательству страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Действия Роскомнадзора в отношении Twitter не являются противоправными. Ведомство указывает администрации соцсети на необходимость следовать российскому законодательству, обратил внимание Песков в комментарии журналистам.

Специалисты начали замедлять работу Twitter на территории России в марте 2021 года. Администрация соцсети отказывается удалять посты с контентом, который признан запрещенным в стране. Дальнейшее игнорирование законов РФ может привести к блокировке соцсети.