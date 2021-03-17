Прокладка второй нитки «Северного потока — 2» в Дании начнется в марте

Стокгольм, 17 марта. Работы по укладке второй нитки газопровода «СП-2» в исключительной экономической зоне Дании должны начаться в конце этого месяца. Такой срок указан в графике Nord Stream 2 AG.

Подготовительный этап запланирован на середину марта. Непосредственная трубоукладка возобновится в конце месяца и будет продолжаться до окончания третьего квартала, сообщается в документе компании.

Перед запуском работ Nord Stream 2 AG была обязана представить скорректированный график, сообщили ранее в Датском энергетическом агентстве (ДЭА). При этом ведомству утверждать его не требуется.

Проект «Северный поток — 2» предполагает создание двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против «СП-2» активно выступают Соединенные Штаты, которые хотят продавать в Евросоюз свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

Германия планирует выиграть время в разногласиях с США по вопросу «Северного потока — 2», чтобы добиться завершения проекта по строительству газопровода. После запуска «СП-2» риторика американских властей относительно проекта смягчится, полагают в ФРГ.