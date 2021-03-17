Партнер консалтинговой группы G3 рассказал о новой судебной системе за рубежом

Москва, 17 марта. Многие прогрессивные суды начали считать компенсацию за причиненный моральный вред по-другому. Об этом рассказал партнер консалтинговой группы G3 Игорь Елисеев.

По словам эксперта, некоторые судебные органы в других странах начали считать моральную компенсацию по-новому. В России можно поступить аналогичным образом.

«Если на порочащем репутацию ролике на YouTube два миллиона просмотров, спросите по рублю штрафа за просмотр», — предложил Елисеев.

Депутат Государственной думы РФ Андрей Исаев сообщил, что судиться выгоднее за границей, нежели в России. В некоторых государствах размер моральной компенсации выше в 50 раз.

Как стало известно ранее, в России установят единые суммы выплат за моральный ущерб.