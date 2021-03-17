Британский штамм коронавируса выявили за неделю еще в семи странах

Женева, 17 марта. Врачи семи стран мира сообщили об обнаружении британского штамма коронавируса на своих территориях за прошедшие семь дней, сообщили в ВОЗ.

Врачи Великобритании обнаружили новый штамм SARS-CoV-2 осенью 2020 года. Мутация сделала заболевание на 70% заразнее уже известных разновидностей. Многие страны закрыли границы с великобританией, чтобы защитить своих граждан от возможного заражения.

Всего 118 стран мира подтвердили случаи заболевания британским штаммом коронавируса, напомнили в ВОЗ. Существующие вакцины от COVID-19 показывают высокую эффективность с борьбы с новыми мутациями SARS-CoV-2.