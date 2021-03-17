Пьяный пермяк избил 11-летнего мальчика в лифте

Пермь, 17 марта. Камера наблюдения в лифте многоэтажки засняла момент нанесения ударов по лицу 11-летнего ребенка. Обидчиком оказался пьяный местный житель.

Трое мальчишек ехали в лифте, на одном из этажей к ним зашел мужчина. Судя по кадрам, он что-то сказал подросткам и ударил кулаком стоящего ближе всего. Отец ребенка написал заявление в полицию и опубликовал видеозапись в социальных сетях, чтобы найти обидчика, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Все подробности конфликта выясняют специалисты. Известно, что нападавший сам связался с отцом потерпевшего. По версии мужчины, мальчишки спровоцировали его еще на улице. Он догнал их в лифте и под действием алкоголя решил проучить кулаками, в чем теперь раскаивается.

Полиция установила личность правонарушителя. Сейчас проверка по факту избиения продолжается.

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