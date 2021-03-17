Зампред крымского парламента призвал Зеленского объясниться за блокады полуострова

Симферополь, 17 марта. Президент Украины Владимир Зеленский должен ответить крымчанам на вопросы о блокадах полуострова. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Зеленский накануне написал в Twitter о подготовке стратегии по «возвращению» Крыма под контроль Киева. Фикс посоветовал Зеленскому вместо «крокодильих слез и пустых обещаний» ответить жителям республики на четыре вопроса.

«Как наказали тех, кто устроил Крыму водную блокаду? Как наказали тех, кто устроил энергетическую блокаду? Как наказали тех, кто устроил транспортную блокаду? Как наказали тех, кто устроил нам продовольственную блокаду?», — сказал парламентарий.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее назвал главное достижение республики при российской власти.