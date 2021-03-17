Составлен топ-7 продуктов для улучшения работы кишечника

Москва, 17 марта. Работа кишечника и иммунной системы тесно связаны. Существует семь натуральных пробиотиков, которые улучшают их работу.

Кимчи возглавляет топ продуктов, которые стоит добавлять в рацион. Блюдо содержит витамины A, C, K2, группы B, железо и некоторые аминокислоты. Оно готовится из китайской капусты. Специалисты также советуют чаще употреблять натуральный йогурт, так как он является одним из лучших источников пробиотиков. Кефир, в свою очередь, содержит много кальция, магния, фосфора и витамины B2, B12, D, напомнили специалисты портала FitForFun.

Эксперты советуют не забывать есть соленья и мисо. Благодаря им улучшается регулярное пищеварение. Сыры чеддер, гауда, пармезан и моцарелла имеют в составе молочнокислые бактерии и тоже полезны для иммунной системы. Индонезийская блюдо, темпе, богато минералами и также способно благоприятно воздействовать на организм человека.

Одной из причин, почему человека тянет на сладкое, является то, что на обед он съел мало углеводов. Внимание на это обратила австралийский диетолог и нутрициолог Лаура Форд в своем ролике для социальной сети TikTok.