Байден выдвинул Зеленскому ультиматум: сделай по-нашему, или мы тебя уберем

Вашингтон выдвинул Владимиру Зеленскому ультиматум, не предусматривающий для президента Украины позитивных вариантов. В свою очередь, Москве следует приступить к формированию партнерских моделей для крупного бизнеса и политического истеблишмента Украины, гарантирующие им безопасность и возможность развития в случае интеграции с Россией. Украинские элиты к этому будут готовы в самое ближайшее время.

В том, как сложилась столь неожиданная для российской общественности ситуация, разобрался обозреватель ФАН.

Третирование публичным игнорированием

К середине марта 2021 года в отношениях Киева и Вашингтона сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, в Соединенных Штатах президентом стал Джо Байден — давний бенефициар и симпатизант постмайданной Украины, что было встречено властями «незалежной» с нескрываемым восторгом.

Еще 7 ноября Зеленский одним из первых поздравил кандидата от Демократической партии США с победой на выборах. Правда, сделал это Зеленский в Twitter, так как, по всей видимости… просто не смог до «Сонного Джо» дозвониться. Проще говоря, в Вашингтоне не снимали трубку.

С другой стороны, по состоянию на 17 марта, единственным свидетельством каких-то контактов новой американской администрации с администрацией Зеленского стал звонок 2 февраля госсекретаря США Энтони Блинкена министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе. И все, дальше — тишина.

Байден не только стоически проигнорировал приглашение Зеленского прибыть в Киев на 30-ю годовщину независимости Украины, чтобы принять участие в первом заседании так называемой «Крымской платформы», но и вообще до сих пор не удосужился позвонить президенту «незалежной». Не сделала этого и новый вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, находящаяся сейчас в тени Байдена, но имеющая все шансы в ближайшем будущем выйти на первые роли.

Таким образом, вопреки благостным ожиданиям в Киеве март 2021-го Владимир Александрович встретил в состоянии нарастающего кризиса отношений с заокеанской «цитаделью демократии». Видимо, это оказалось для него весьма неприятным сюрпризом: в прошлом году он поставил на кандидата-демократа и сделал все, чтобы затормозить расследование коррупционной деятельности сына «Сонного Джо», Хантера Байдена, на Украине — лишь бы не передавать компрометирующие документы тогда еще действующему президенту США Дональду Трампу.

Помня риски коррупционного скандала, Зеленский ожидал, что его несомненный вклад в победу Байдена новая американская администрация оценит по достоинству. Но этого не произошло.

Перед тем как разобраться, почему так получилось, следует напомнить, что фигура Байдена для Украины во многом являлась знаковой. Будучи вице-президентом США в администрации Барака Обамы, Байден курировал политические процессы на «незалежной» с 2009 по 2016 годы. Победа Евромайдана стала во многом личной победой «Сонного Джо», который воспользовался его результатами, что называется, на всю катушку.

Фактически, вице-президент США превратился в теневого правителя «незалежной», начав управлять процессами на ее территории в ручном режиме. Все важнейшие решения и назначения украинских властей в 2014–2016 годах обязательно согласовывались с Байденом, который для пущего эффекта был вынужден несколько раз в год лично наведаться в Киев.

Слухи о том, что внешнее управление Украиной при Обаме находилось именно в руках Джо Байдена, подтвердили и опубликованные нардепом Андреем Деркачом записи телефонных разговоров Петра Порошенко с вице-президентом США. Помимо прочего, столь тесные связи объясняются еще и тем, что приходу к власти многих украинских политиков, таких как Порошенко, Яценюк и Луценко, способствовал непосредственно сам Байден.

В общем 46-й президент США располагает на украинском «поле» множеством личных каналов и рычагов влияния. Тем интереснее текущее положение вещей, при котором «Сонный Джо» предпочитает третировать Зеленского посредством его публичного игнорирования.

Шансов «пропетлять» не осталось

В описанном нами контексте наблюдаемый сейчас прессинг Владимира Александровича со стороны Вашингтона вполне объясним. Прежде всего американская администрация хочет изолировать Зеленского от влияния украинских олигархов, и прежде всего Игоря Коломойского, выступающего для Белого дома естественным раздражителем.

Основные аспекты того, чего в Вашингтоне ждут от пана Зе, были изложены 13 марта в публикации близкой к Демпартии газеты The Washington Post. Собственно, ничего нового в материале вашингтонского издания не было. Американцы «всего лишь» хотят получить от Зеленского деолигархизацию, то есть зачистку украинских рынков от олигархов под приход транснациональных корпораций, а также реформу судебных и силовых органов.

Все эти требования Вашингтон выдвигал Киеву еще при Порошенко. Вот только Петр Алексеевич, имевший во власти довольно прочные позиции, дополняемые персональной поддержкой Байдена, наиболее острые углы требований Белого дома умудрялся избегать. У Зеленского же, с его откровенно слабыми позициями, отсутствием политической и электоральной поддержки, а также очень серьезными экономическими проблемами в стране, «пропетлять» по-порошенковски шансов практически нет. Тем более что и своей «руки» в Белом доме у Владимира Александровича тоже нет.

Добавим, что американские требования к администрации пана Зе явно увязаны с позицией МВФ. Тот за жизненно необходимый «незалежной» кредит в 5 млрд долларов требует от Киева продолжения монетаристских реформ, включающих поднятие тарифов, ослабление гривны и прочих крайне непопулярных среди украинского населения «новаций». Показательно, что новогоднее поднятие тарифов чуть ли не привело на Украине к массовым беспорядкам и «параду протестов» мэров городов, которые отказывались подчиняться навязываемым Зеленским новым правилам.

На данный момент переговоры Киева с МВФ по вопросу получения кредита прерваны и увязаны с «молчанием» новой администрации США. По сути, Зеленского без лишних сантиментов загоняют в угол. Параллельно наблюдается прессинг пана Зе со стороны гражданских активистов — так называемых «соросят», которые мобилизуют уличных радикалов для продвижения судебной реформы.

Несмотря на подчеркнуто сервильную позицию Зеленского и его желание «понравиться» администрации Байдена, в Вашингтоне продолжают ждать от президента Украины вполне конкретных политических действий, ряд которых Зеленский совершить, очевидно, не в силах.

В частности Зеленский, а точнее — украинский истеблишмент, не хочет отдавать Западу контроль над судами, а также над антикоррупционными и правоохранительными структурами. Здесь у Зеленского — практически безвыходная ситуация. Отдав силовиков под внешний контроль, пан Зе утратит власть, а значит и заинтересованность в свой персоне со стороны украинских олигархов и чиновников.

Начать масштабные репрессии против олигархов Владимир Александрович также не в силах, так как они не только владеют экономикой «незалежной» и необходимыми Банковой финансовыми ресурсами, но и располагают собственными СМИ, депутатами и внушительной клиентелой в правительстве и правоохранительных органах Украины. Плюс к этому Зеленский, будучи президентом, восседает на верхушке огромной коррупционной пирамиды, так что его атака на олигархов будет означать, что он пилит сук, на котором сам сидит. Санкции в отношении Виктора Медведчука и возможные репрессии против Дмитрия Фирташа уже уменьшили размер ежемесячной ренты, которая уходит на Банковую от пула олигархов.

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что действующий президент Украины в отношениях с Вашингтоном стремится к размену по схеме «я вам — лояльность Украины во внешней политике, а вы мне — право распоряжаться ресурсами внутри страны». Но такой алгоритм не устраивает Штаты, что ставит Киев в положение «витязя на перепутье»: либо попавший в вилку Зеленский выполняет все требования Вашингтона и сохраняет американский «ярлык» на свое президентство — но при этом внутри Украины он превращается в лишенную влияния и ненужную никому марионетку. Либо Белый дом начинает рассматривать иные кандидатуры на пост президента Украины и инициирует на «незалежной» досрочные выборы.

Пространство для новых коалиций

«Молчащий» Байден де-факто выдвинул Зеленскому ультиматум: сделай по-нашему, или мы тебя уберем.

Одной из составляющей этого шантажа является раскручиваемый сейчас сторонниками Порошенко и небезызвестной организацией Bellingcat (действующей под контролем британских и американских спецслужб) кейс с расследованием провала операции по экстрадиции т. н. «бойцов ЧВК Вагнера» летом минувшего года из Белоруссии на Украину. Одним из обвиняемых в фиаско является непосредственно Зеленский, что может подорвать его позиции как ультрапатриота, и сделать жертвой им же поддерживаемой и культивируемой партии войны.

При этом личный рейтинг Зеленского продолжает уверенное падение. Положение президента Украины осложняется тем, что он не имеет устойчивых союзников в Европе и США. Более того, украинский МИД сейчас возглавляет человек Порошенко.

Как уже понятно, позитивных для Владимира Александровича вариантов ультиматум Вашингтона не предусматривает. Зеленский рассматривается Байденом и его окружением как чужая для «Сонного Джо» и связанная с Коломойским фигура. С точки зрения Белого дома, пан Зе может быть полезен исключительно как конферансье и — слуга для выполнения отдаваемых из Вашингтона команд. Очевидно, что политические амбиции Зеленского не поддерживаются новой администрацией США.

Вместе с тем ультиматум Вашингтона не только «припирает к стенке» пана Зе, но и имеет большое значение для представителей крупного украинского бизнеса, заставляя тех задумываться над собственными, уже довольно близкими перспективами. Везде, где США в компании с международными финансовыми институтами «заходили» в национальную экономику: в Центральной Европе, Грузии и так далее — эта экономика уходила на продажу по бросовой цене, а местные олигархи в лучшем случае получали жизнь рантье, в худшем — тюрьму и смерть.

Пример Фирташа и Коломойского должен был наглядно показать их украинским коллегам, чем заканчивается заигрывание с американцами. Это создает пространство для новых геополитических коалиций олигархов с партнерами, которые готовы договариваться. В первую очередь, с Китаем, который принципиально не лезет во внутренние дела стран, и с Россией, для которой лояльная Украина — это обязательное условие безопасности.

Поэтому Москве пора начать формировать партнерские интеграционные модели для крупного бизнеса и политического истеблишмента Украины (наиболее одиозные их представители, разумеется, не в счет), гарантирующие им безопасность и возможность развития в составе интеграции с Россией. Украинские элиты к этому будут готовы в самое ближайшее время, за что стоит сказать спасибо учиненному Зеленским «беспределу» и затяжному молчанию Байдена, означающему американский ультиматум президенту Украины.