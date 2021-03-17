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Депутаты Госдумы РФ приняли закон об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма

Депутаты Госдумы РФ приняли закон об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма

Москва, 17 марта. Госдума РФ приняла законопроект об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбления ветеранов.

Документ предусматривает лишение свободы до трех лет или штраф до 3 млн рублей за осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или оскорбление ветеранов. Также в законопроекте прописано наказание за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом. За подобные действия полагается до 3 лет колонии или штраф до 3 млн рублей.

Если противоправные действия были совершены группой лиц по предварительному сговору — до 5 лет лишения свободы или до 5 млн рублей штрафных взысканий.

Ранее стало известно, Госдума планирует предложить западным соцсетям решить проблему незаконного контента.

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