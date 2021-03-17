Депутаты Госдумы РФ приняли закон об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма

Москва, 17 марта. Госдума РФ приняла законопроект об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбления ветеранов.

Документ предусматривает лишение свободы до трех лет или штраф до 3 млн рублей за осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или оскорбление ветеранов. Также в законопроекте прописано наказание за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом. За подобные действия полагается до 3 лет колонии или штраф до 3 млн рублей.

Если противоправные действия были совершены группой лиц по предварительному сговору — до 5 лет лишения свободы или до 5 млн рублей штрафных взысканий.

Ранее стало известно, Госдума планирует предложить западным соцсетям решить проблему незаконного контента.