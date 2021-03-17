Депутат Госдумы предложил ввести в России еще три новых праздничных выходных

Москва, 17 марта. Возможность перевода россиян на четырехдневную рабочую неделю сделает возможным ввести в стране еще три праздничных выходных, заявил депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Россияне смогут отдыхать в честь Дня космонавтики, Дня учителя и Дня работника сельского хозяйства. Такое мнение выразил председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф», член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. По его мнению в каждой флагманской отрасли развития государства должны быть свои праздники.

«Надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты — то подвинуть даты», — цитирует депутата Агентство городских новостей «Москва».

В данный момент россияне могут принять участие в голосовании в поддержку предложения включить День космонавтики в нерабочий праздничный день. Опрос проходит на сайте Российской общественной инициативы.

Не так давно депутат Госдумы Сергей Вострецов попросил министра труда РФ увеличить оклады бюджетникам. Такое заявление он сделал на встрече министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова с членами комитета по труду и занятости.