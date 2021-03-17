Прокуратура организовала проверку по факту обрушения стены мельницы Гергардта

Волгоград, 17 марта. Областная прокуратура отреагировала на ЧП с обрушением части фронтона знаменитой мельницы возле музея-заповедника «Сталинградская битва». Организована проверка.

Фрагмент кирпичной кладки обвалился из-за сильного ветра. В результате инцидента большая часть камней попала внутрь здания, а часть — на огороженную площадку перед мельницей. Самая главная потеря — надпись «Гергардт». Она полностью исчезла в результате инцидента.

Мельница была возведена в 1903 году немецким коммерсантом Гергардтом. Это здание стало одним из немногих в городе, которое смогло «выстоять» в сталинградскую битву. Во время сражения в мельницу попала бомба и она частично разрушилась, после чего зданию присвоили статус памятника.

Обрушение моста произошло ранее в Дагестане, сообщал ФАН. Автомобильная переправа рухнула из-за превышения допустимой нагрузки.