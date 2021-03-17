Анна Семенович после отдыха в Египте встретилась с братом в Стамбуле

Стамбул, 17 марта. Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович несколько дней провела в Египте, откуда прилетела в Стамбул и встретилась со своим братом Кириллом.

Известная певица опубликовала в Instagram фото с 34-летним братом. Семенович наслаждается отдыхом: вместе с Кириллом они гуляют в туристическом районе Стамбула — Султанахмет. Звезда сфотографировалась на фоне мечети Айя-Софья, а также рядом с Голубой мечетью. Артистка пообещала поклонникам показать экскурсию по восточному городу.

«Мечты сбываются, как я давно мечтала о Стамбуле. Сегодня будет много сторис, кто по экскурсиям со мной?» — спросила Семенович у поклонников.

Публикация быстро набрала почти 30 тысяч лайков. Поклонники осыпали 41-летнюю артистку комплиментами и пожелали ей хорошо провести время.

«Обожаю Стамбул! Мы с мужем каждый год туда летаем. Анна, хорошего вам отдыха, Стамбул прекрасен в любое время года», — написала пользовательница. «Обязательно прокатитесь на пароме, побывайте на Бююкада, покормите чаек в Кадыкее. Езжайте к морю во Флорию, там сейчас очень красиво — море чистое», — посоветовал фолловер.

Ранее сообщалось, что шоумен Рустам Солнцев уличил Анну Семенович в редактировании снимков. Он отметил, что на фото в Instagram звезда с помощью фотошопа делает себя стройнее. По мнению экс-участника «Дома-2», разница между снимками и реальностью составляет 40-45 кг.