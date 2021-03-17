Москва, 17 марта. Дело Федерального агентства новостей (ФАН) и Bellingcat доказывает, что законодательство РФ нужно менять. Такое мнение выразил партнер консалтинговой группы G3 Игорь Елисеев.

По словам Елисеева, в России недопустимо решение суда без ответчика, но за границей такая схема открыто практикуется. Российское законодательство необходимо менять, чтобы защищать права сограждан за рубежом.

«Вернемся к делу ФАН и Bellingcat. Они отправляют простыми DHL и UPS свои решения, так почему мы должны так сильно усложнять и вести дела через дипломатические каналы?» — сказал Игорь Елисеев на онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Он также подчеркнул, что в иностранных судах к России относятся предвзято.

Ранее сообщалось, что Bellingcat готовит новую провокацию, связанную с ФАН. Сотрудники ФАН в ответ собрали доказательства для большого материала об антироссийских действиях Bellingcat.