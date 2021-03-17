Российский рынок ЦОД может получить поддержку от властей

Москва, 17 марта. Правительство РФ подготовит ряд законопроектов для поддержки российского рынка центров обработки данных (ЦОД). Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Государственные учреждения намерены обязать хранить данные в коммерческих центрах обработки данных и использовать внутренние облачные сервисы. «Дорожная карта» развития IT-индустрии также предусматривает различные льготы для операторов ЦОД, передает «Коммерсантъ».

Правительство планируют запретить ведомствам строить инфраструктуру ЦОД за бюджетные средства без «должного обоснования». Вместо этого министерства обяжут использовать преимущественно российские облачные сервисы и коммерческие центры обработки данных.

Операторы соответствующих ЦОД смогут получить землю под строительство без торгов и по кадастровой стоимости. Кроме того, им упростят подключение к электросетям. Необходимые для этого нормативные акты должны быть разработаны к сентябрю. По словам замглавы Минцифры Андрея Черненко, использование органами власти коммерческих дата-центров поможет сэкономить бюджетные средства, так как ведомствам не придется инвестировать в непрофильные активы.

В Роскомнадзоре ранее сообщили, что авария в центре обработки данных во Франции стала причиной сбоев в работе Google и YouTube на территории Российской Федерации.