Доктор Мясников назвал причину страха западных политиков перед AstraZeneca

Москва, 17 марта. Страны Запада начали отказываться от вакцины AstraZeneca из-за страха быть обвиненными в смертях своих граждан, заявил российский телеведущий Александр Мясников.

На сегодняшний день в мире нет ни одной вакцины, которая бы не обладала побочными эффектами. При этом новости о возникновении тромбозов у вакцинированных AstraZeneca могут не иметь к ней никакого отношения, заявил популярный российский врач и телеведущий Александр Мясников.

«Смерти пары десятков пациентов после прививки AstraZeneca от тромбозов могут не иметь к препарату никакого отношения, они могли произойти «именно после, а не из-за вакцины», — пояснил он в эфире шоу Владимира Соловьева.

Мясников подчеркнул, что прекрасно понимает причину отказа ряда стран от использования вакцины AstraZeneca. В данный момент западные политики боятся, что их раскритикуют за продолжение вакцинации людей вредным для здоровья препаратом, добавил Мясников.

Не так давно доктор Мясников раскрыл неожиданные причины хронического кашля. По мнению эксперта он может быть связан с гастроэзофагеальным рефлюксом, при котором кислое содержимое желудка попадает в пищевод и не сопровождается изжогой.