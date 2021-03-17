Мать погибших на пожаре троих детей предстанет перед Сахалинским судом

Южно-Сахалинск, 17 марта. Полиция арестовала 26-летнюю женщину по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Трое малолетних детей погибли в огне, когда мать ушла в магазин.

Обвиняемая состояла на профилактическом учете в органах опеки села Красногорск Томаринского района, в прошлом она была лишена родительских прав в отношении других троих детей. Женщина не работала, семья жила только на государственное пособие.

Следствием установлено, что в сентябре прошлого года ее сняли с учета без достаточных оснований. Проводится проверка местного отделения комитета по делам несовершеннолетних, председателю комиссии предъявлено обвинение в халатном отношении к благополучию детей в данной семье, сообщает СУ СК по региону.

Обвинение матери предъявлено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Она ушла в магазин и на длительное время и оставила четырехлетнего, трехлетнего и годовалого мальчиков без присмотра. Они задохнулись угарным газом в огне.

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