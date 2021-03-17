Россиянам описали популярные способы мошенничества в регионах

Чита, 17 марта. Популярные способы мошенничества, которыми пользуются злоумышленники на территории Забайкалья, назвали в местном филиале Банка России.

Чаще всего мошенники притворяются сотрудниками правоохранительных органов или работниками банковской организации. Информацией об этом поделился замначальника отдела безопасности Банка России в Забайкалье Александр Завитский во время профильного круглого стола.

В большинстве случаев злоумышленники обещают клиентам помочь в получении определенных выплат, пособий, скидок в Сети и осуществлении возврата покупок. В некоторых случаях пользователям предлагают вернуть средства, которые сгорели по вкладам еще в 90-е годы, передает ZabNews.

Некоторые россияне, которые уже сталкивались со схемами обмана, начали получать повторные звонки от злоумышленников. Таким образом они хотят получить доверие людей, продолжая прикидываться сотрудниками банков, сказал начальник отдела по противодействию мошенничеству IT-компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.