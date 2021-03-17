Доллар подорожал в ходе торгов на Мосбирже

Москва, 17 марта. Курс американской валюты увеличился на 13 копеек — до 72,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи утром в среду.

Европейская валюта подорожала на 10 копеек — до 86,85 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии. Это происходит на фоне падения курсов валют развивающихся стран и умеренного снижения стоимости нефти. Цена топлива марки Brent торгуется по 68,25 доллара за баррель (минус 0,2%).

Доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский считает, что не исключено, что тяжелый период для российского рубля наступит с начала мая до середины июня. По его словам, сегодня на укрепление национальной валюты влияет несколько факторов: котировки нефти и интерес инвесторов к развивающимся рынкам.