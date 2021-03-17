Американская валюта подорожала по отношению к иене

Москва, 17 марта. Доллар укрепляется по отношению к иене и немного снижается к евро. Инвесторы ожидают новых экономических прогнозов и комментариев от Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Утром 17 марта курс евро к доллару вырос до 1,1902 доллара. Американская валюта по отношению к японской подорожала — до 109,15 иены за доллар. Индекс доллара увеличился на 0,04% — до 91,9 процентных пункта, передает «Прайм».

По мнению некоторых аналитиков, Федеральная резервная система может дать сигнал о возможном повышении ключевых процентных ставок. Соответствующие действия должны увеличить привлекательность валюты США. Однако еще более вероятно, что ставки останутся неизменными.

Кроме того, ФРС может спрогнозировать самый быстрый экономический рост в Соединенных Штатах за десятилетия в краткосрочной перспективе на фоне массовой вакцинации и масштабной госпрограммы стимулирования на сумму 1,9 трлн долларов.

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич ранее сообщил, что в ближайшее время российская валюта может отвоевать еще 3 рубля у доллара. По его словам, американскую валюту ожидает новое снижение, а до конца марта рубль может укрепиться еще больше.