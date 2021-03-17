В МИД РФ рассказали о влиянии НАТО на систему безопасности Европы

Москва, 17 марта. Замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал, что НАТО виновна в демонтаже системы безопасности на территории Европы.

Грушко напомнил, что именно НАТО постепенно приближала «свои рубежи» к границам России. Он считает, что ситуация с безопасностью в Европе кардинально изменилась после двух волн расширения Альянса.

«Мы наблюдали усиление инфраструктурного присутствия НАТО у наших жизненных центров, размещение войск и вооружений, пусть и не на постоянной основе, ротацию подразделений, увеличение количества военных учений», — напомнил спикер.

По словам Грушко, действия со стороны НАТО потребовали от России быстрой адаптации в вопросах военного планирования. Он добавил, что заявления о ракетной угрозе со стороны РФ безосновательны.

Ранее стало известно, что НАТО собирается использовать в кибервойне против России искусственный интеллект.