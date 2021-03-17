Стала известна судьба крымских политиков, решивших остаться на Украине



Санкт-Петербург, 17 марта. Депутат Государственной думы Константин Бахарев рассказал о печальной участи крымских политиков, иммигрировавших на Украину. По словам парламентария, со своими политическими убеждениями они могли свободно находиться в Крыму, однако выбрав Украину, политики там столкнулись с репрессиями.

«Крымские политики, которые были настроены на то, чтобы остаться в составе Украины, не участвовали в исторических заседаниях крымского парламента 26–27 февраля 2014 года. Тогда принимались решения об отставке проукраинского правительства Анатолия Могилева, о назначении новым премьером Сергея Аксенова, о назначении даты референдума. Проукраинские депутаты выразили свою позицию, не голосовали за эти решения. Но это их не уберегло от печальной судьбы. В качестве примера приведу одного своего коллегу, не буду называть его фамилию, который после 2014 года был осужден на Украине к реальному сроку тюремного заключения за симпатии к России. Причем он не участвовал в принятии решения о воссоединении с Россией и не голосовал в парламенте ни за одно из этих решений», — рассказал Константин Бахарев.

Политик отметил, что и депутаты Крымского парламента, и народ Крыма в абсолютном большинстве были настроены на воссоединение с Россией.